Видання Financial Times, посилаючись на власні джерела, повідомило про намір компанії Apple створити власну пошукову систему. Вона потенційно може замінити Google Search, якщо результат антимонопольного розслідування проти останньої негативно вплине на їхню співпрацю.

Інформація щодо намірів технологічного гіганта Apple з'явилась на сторінках видання Financial Times.

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Що відомо

Такі плани пов'язують із побоюваннями компанії з приводу результатів антимонопольної справи у США, що торкнулася їхнього партнера Google. У позові, який подало Міністерство юстиції США проти Alphabet Inc., висловлюється думка, що встановлення сервісу Google як пошуку за умовчанням у пристроях Apple є порушенням антимонопольного законодавства.

Тому нова версія операційної системи Apple iOS 14 отримала здатність шукати інформацію в Інтернеті за допомогою власних інструментів, в обхід Google.

Повідомляється, що Apple має необхідні ресурси для розробки власної пошукової системи. Зокрема, компанія переманила з Google Джона Джаннандреа, який раніше керував пошуковим напрямком Google, а зараз займається вдосконаленням штучного інтелекту в складі сервісу Siri.

Зазначимо, що для компанії з Купертино ексклюзивна угода з Google є дуже прибутковою, адже остання платить 8-12 мільярдів доларів на рік, щоб залишатися пошуковиком за умовчанням у пристроях Apple.