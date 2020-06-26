Компанія Huami (дочірня компанія Xiaomi) випустила оновлення для своїх фірмових розумних годинників Amazfit GTR і Amazfit GTS. Нова версія прошивки принесла нові функції для девайсів.

Як передає Tizenhelp, однією з таких функцій стане можливість моніторингу не лише нічного, але й денного сну.

До теми Apple Watch позбавили однієї важливої функції

Деталі

Функцією відстежування нічного сну вже нікого не здивуєш. Більшість сучасних розумних годинників та фітнес-трекерів можуть моніторити сон. Цю довгоочікувану функцію навіть отримують годинники Apple Watch.

Amazfit GTR отримав оригінальну функцію / appstudio.org

Тож у Huami вирішили піти ще далі і вирішили навчити свої девайси стежити за денним сном. Така функція буде працювати за умови, що сон протягом дня триває понад 20 хвилин.

Коли запрацює послуга

Оновлення для прошивки отримало номери збірок 1.3.5.77 і 0.0.9.12 для Amazfit GTR і Amazfit GTS відповідно. Тож користувачі по всьому світу вже почали їх отримувати. Для цього треба оновити фірмовий додаток і підключити годинник до смартфону.