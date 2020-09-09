Amazfit Neo – розумний годинник в класичному дизайні
Бренд Amazfit випустив у вільний продаж розумний годинник Neo, основна фішка якого – дизайн у стилі класичного цифрового годинника.
Особливості годинника
Neo отримали 1,2-дюймовий монохромний РК-дисплей без підтримки сенсорного введення і масивний пластиковий корпус, повідомляє 24 канал.
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Функції Amazfit Neo
В наявності функція Always on Display і підсвічування для використання годинника у темряві. Для навігації в меню передбачені чотири фізичні кнопки, встановлені на бічних гранях.
Навігація здійснюється за допомогою фізичних бокових кнопок
Виробник стверджує, що годинник "живе" до чотирьох тижнів без підзарядки у режимі повсякденного використання. Акумулятор тут на 160 мАг.
З розумних фішок тут передбачено:
- цілодобовий моніторинг серцевого ритму;
- відстеження фізичної активності та сну.
- сповіщення про дзвінки та повідомлення
Годинник також отримав водонепроникність 5 АТМ, а от GPS, на жаль, не передбачений.
Якщо вірити показнику 5 АТМ, з годинником можна плавати в басейні
Ціна
Amazfit Neo наразі можна придбати в Китаї – наприклад, в магазині Amazfit на AliExpress ціна становить 1500 гривень.