Amazfit Pop Pro: презентували новий бюджетний смарт-годинник
Компанія Huami презентувала в Китаї новий бюджетний смарт-годинник Amazfit Pop Pro. Новинка оснащена модулем NFC , також на вибір користувача – кілька колірних варіантів корпусу.
Також можна відзначити автономність, смарт-годинник може пропрацювати на одному заряді до 9 днів роботи, пише Gsmarena.
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Детальніше
Amazfit Pop Pro оснащений 1,43-дюймовим квадратним LCD-дисплеєм. Корпус виготовлений із пластика, тож маса становить всього 31 грамів.
Годинник може відстежувати частоту серцевого ритму і менструальний цикл, 60 спортивних режимів, а також підтримує голосове управління за допомогою голосового помічника Xiao Ai.
Смарт-годинник має підтримку Bluetooth 5, а також оснащений модулем NFC для безконтактної оплати. Крім того, є захист від пороху та вологи за стандартом 5ATM. Ємність акумулятора становить 225 мАг.
Ціна
Вартість Amazfit Pop Pro складає 399 юанів ( це близько 60 доларів або 1700 гривень). Годинник можна придбати у чорному, зеленому і рожевому кольорах.
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