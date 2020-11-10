На початку року компанія Amazfit представила бренд Zepp. У серпні почали продавати годинники Zepp E з круглим і прямокутним корпусом, однаковими характеристиками та вартістю. Тепер стало відомо, що ближче до кінця цього місяця компанія представить нове сімейство пристроїв.

Запуск розумних годинників Zepp Z планують на 17 листопада, пише gsmarena.

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Що відомо

Судячи з опублікованого тизеру, нові пристрої будуть виконані в класичному дизайні з круглим металевим корпусом і шкіряним ремінцем. На бічній грані видно три кнопки.

Представлені на початку року Zepp E оснащені лише однією клавішею, тому їх легко відрізнити від Amazfit GTR 2 і GTS 2, які виконані в схожому дизайні.

Поки не ясно, чи з'являться в серії Zepp Z годинники прямокутної форми. Також не розкрили й орієнтовну вартість Zepp Z. Ціна представлених в серпні Zepp E становить 250 доларів – близько 7 100 гривень.

Amazfit є незалежним брендом китайської компанії Huami Technologies, відомої завдяки виробництву фітнес-трекерів Mi Band на замовлення компанії Xiaomi.