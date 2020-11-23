Компанія Amazon випустила нове покоління фірмових смарт-окулярів під назвою Amazon Echo Frames.Порівняно з попередником, новинка пропонує більш тривалий час автономної роботи.

Також в Amazon кажуть, що Echo Frames забезпечує 40-відсоткове збільшення, сказано у блозі компанії.

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Що ще цікавого

Нові окуляри можуть програвати треки, транслювати голос співрозмовника. Девайс може автоматично налаштовувати гучність, залежно від зовнішнього рівня шуму.

Окуляри Amazon Echo Frames / Фото aboutamazon.com

Крім того, виробник додав нові опції, зокрема мікрофон, підтримку повідомлень про події та повідомленнях і VIP-фільтри. Також в окуляри можна вставити лінзи з виписаними окулістом діоптріями.

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Нові окуляри Amazon Echo Frames працюють з девайсами на базі Android і iOS, підключаючись до них через Bluetooth.

Ціна

Вартість Amazon Echo Frames становить 250 доларів (7 тисяч гривень).