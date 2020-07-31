Компанія Amazon готує проєкт щодо запуску мережі супутників-ретрансляторів для забезпечення доступу до інтернету по всьому світу. Схожу ідею має проєкт Starlink Ілона Маска.

Ідею Amazon вже схвалила Федеральна комісія із зв'язку США (FCC). Наразі йдеться про запуск 3 тисяч супутників, передає The Verge.

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Деталі

Ініціатива Amazon отримала назву Kuiper. Згідно з проєктом, Amazon відправить на орбіту 3236 супутників. Їх розподілять на 3 групи з різною висотою польоту.

Тестування нової мережі почнеться після запуску 578 пристроїв. У компанії кажуть, що перша половина супутників буде введена в експлуатацію до середини 2026 року, а друга – до кінця 2029.

Amazon планує залучити до проєкту 10 мільярдів доларів.

Мета

"У світі як і раніше занадто багато місць, де широкосмуговий доступ до інтернету ненадійний або взагалі відсутній. Kuiper це змінить", – заявив віцепрезидент Amazon Дейв Лімп.

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Як відомо, власник Amazon Джефф Безос володіє аерокосмічною компанією Blue Origin. Тож, найімовірніше, запуски супутників буде виконувати саме ця компанія.