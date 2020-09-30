Amazon представила першу технологію розпізнавання долонь – Amazon One. У майбутньому система дозволить оплачувати покупки в магазинах або проходити на стадіони та в офіси.

Як це працює

Розробка розпізнає вигини руки та візерунки вен, створюючи "відбиток долоні". Для використання сервісу необхідні будуть тільки номер телефону і кредитна карта, повідомляє Amazon.

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Користувачі Amazon One зможуть видалити свої біометричні дані з онлайн-порталу компанії, якщо вони більше не хочуть користуватися послугою.

Як працює Amazon One, відео:

На початковому етапі Amazon One буде використовуватися в магазинах Amazon Go в Сіетлі, далі компанія буде пропонувати скористатися технологією третім особам. Уже зараз Amazon "веде активні переговори з декількома потенційними клієнтами".