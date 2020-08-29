Фітнес-браслети, створені для моніторингу стану здоров'я і відстеження активності користувача, з часом почали ставати розумними годинниками. Новий гаджет Amazon під назвою Halo покликаний повернути послідовникам здорового способу життя спочатку задуманий формат трекера.

Оригінальний пристрій оснащений низкою корисних функцій і при цьому не відволікає власника від тренування завдяки мінімалістичному дизайну і відсутності екрану, повідомляє Gizmochina.

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Amazon Halo позиціонується як "браслет для здоров'я" і гарного самопочуття. Крім відстеження спортивних занять, новинка звертає увагу на стиль життя і те, як він впливає на тіло та загальний стан здоров'я користувача. Новий фітнес-трекер не має власного дисплея – для відстеження показників використовується екран смартфона. Для роботи пристрою необхідно встановити мобільний додаток Halo, вартість підписки на яке становить 3,99 долара на місяць.

Можливості трекера

Трекер отримав програмний інструмент для вимірювання індексу жиру в організмі. Визначається цей показник за допомогою завантаження у додаток декількох фотографій користувача в повний зріст в нижній білизні, які об'єднуються в 3D-модель. Потім за допомогою машинного навчання відбувається визначення оптимального обсягу жиру в організмі для найкращого стану здоров'я. Amazon запевняє, що ці зображення видаляються з серверів компанії після завершення сканування.

Ще одна оригінальна функція аксесуара – оцінка емоційного стану користувача на підставі аналізу тону його голосу, прослуховування якого ведеться протягом дня за допомогою двох вбудованих мікрофонів. Розробники відзначають, що ця опція може бути відключена власником пристрою. Крім того, ґаджет оснащений функціями моніторингу якості сну і підрахунку кількості кроків, зроблених протягом дня.

Технічні характеристики ґаджета

Що стосується технічних характеристик, то Amazon Halo отримав рейтинг водонепроникності 5 АТМ, модуль Bluetooth 5.0 і сумісність зі смартфонами на Android та iOS. Новинка доступна у трьох розмірах (маленькому, середньому й великому) і у трьох колірних варіантах: чорному, рожевому й сріблястому. Комплектний ремінець виготовлений з текстилю. Новинка може пропрацювати на одному заряді протягом 7 днів з відключеним тональним сигналом, і до 2 днів – з включеним.

Ціна

Вартість Amazon Halo становить 99 доларів (2 118 гривень) – в цю суму також входить пробна піврічна підписка на фірмовий мобільний додаток.