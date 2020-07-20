Кілька років тому Amazon почала відкривати магазини без кас і продавців, де всі покупки фіксуються розумними камерами. Тепер же американська корпорація показала розумний візок, який спрощує здійснення покупок.

Dash Cart виглядає і виконує функції звичайної візки для продуктів. Кожен раз, коли покупець кладе всередину той чи інший товар, система комп'ютерного зору сканує його, визначаючи вагу й кількість, розповідає The Verge.

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Можливості розумного візка

Клієнти магазину також зможуть прямо на візку ввести код продукту, без звернення до спеціалізованих ваг самообслуговування.



Візок покликаний спростити процес покупок в автономних магазинах Amazon

Для активації Dash Cart необхідно увійти в додаток Amazon на смартфоні, а потім просто почати здійснювати покупки. В кошик вбудований спеціальний сканер для купонів, який підтримує списки розумного помічника Alexa. При виході з магазину не потрібно стояти в чергах або підходити до каси, оскільки при проходженні спеціальної області з рахунку автоматично списується необхідна для оплати товару сума.

Перші такі візки з'являться в магазині Woodland Hills в Лос-Анджелесі ближче до кінця поточного року.