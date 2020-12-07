На майданчику Amazon з'явилося чимало пропозицій щодо продажу металевих кліток, що начебто блокують шкідливе випромінювання від роутерів. Для цього “небезпечний” роутер помістили всередину клітки.

Цікаво, що такі клітки користуються попитом, щоправда, потім користувачі скаржаться на погіршення роботи своїх роутерів, повідомляє The Verge.

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Інтерес до таких девайсів пов'язана з дезінформацією, зокрема про шкоду мереж 5G, які працюють на тих же частотах, що і Wi-Fi.

Чому скаржаться користувачі

Після купівлі девайс розчарував стурбованих користувачів. Багато хто після установки роутера всередину клітки стали скаржитися на нестабільний сигнал. При цьому в описі товару продавці відзначали, що ця коробка ніяк не вплине на роботу Wi-Fi.

На Amazon продають клітки для Wi-Fi-роутерів / Скріншот

Також є й такі, що нарікають на погану дію самої клітки.

Додамо, що Wi-Fi, як і мережа 5G – абсолютно нешкідливі для людини. Це доводять численні об'ємні дослідження.

До слова, у 2019 році у Великій Британії трапилось кілька підпалів антен 5G. Пізніше інженери компаній, що обслуговували ці антени, почали отримувати погрози.