Керівництво американської компанії Amazon на рік ввело мораторій на використання поліцією Сполучених Штатів технології розпізнавання обличчя, яка належить Amazon.

Про запровадження мораторію для американської політики компанія Amazon повідомила у своєму блозі.

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Про яку технологію йдеться

Мовиться про програму Amazon Rekognition. Компанія також наголошує, що заборона не стосується організацій, які займаються пошуком дітей або борються проти торгівлі людьми, вони все ще зможуть використовувати програму в своїй роботі.

Ми виступаємо за те, щоб уряди вводили більш суворі правила, що регулюють етичне використання технології розпізнавання обличчя, і в останні дні конгрес, схоже, готовий зайнятися цією проблемою,

– йдеться в прес-релізі.

У Amazon також зазначили, що компанія завжди виступала за введення строгих правил використання цієї технології. Компанія Джефа Безоса вважає, що мораторій дасть Конгресу "достатньо часу для введення відповідних правил".

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До слова, раніше компанія IBM також відмовилася від надання послуг з розпізнавання обличчя. У компанії заявили, що ця технологія порушує основні права й свободи людини. Такі заяви компаній стосують використання розпізнавання обличчя у зв'язку з протестами, які сколихнули США після вбивства Джорджа Флойда.