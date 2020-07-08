Компанія Amazon виплатить штраф у розмірі 134,523 тисячі доларів для врегулювання претензій американської влади. Справа пов'язана з порушенням низки санкційних програм.

У заяві OFAC, підрозділу Мінфіну США, що відповідає за правозастосування в області санкцій, зазначається, що Amazon поставляла товари й послуги людям, які підпадають під санкції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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У чому справа

У період з листопада 2011 року по жовтень 2018 року особи, що перебували у Криму, Ірані та Сирії, розміщували на платформі Amazon.com замовлення на покупку споживчих товарів і послуг. В деталях транзакцій чітко простежувалося, що доставка буде здійснюватися в регіони, що знаходяться під американськими санкціями.

У сервісі Amazon.com також приймалися й оброблялися замовлення людей, які перебувають або працюють в зарубіжних місіях Куби, Ірану, Північної Кореї, Судану та Сирії, для яких також діють санкційні режими.

Загальна сума транзакцій з урахуванням поставок приватним особам, які перебувають під різними санкціями OFAC, склала близько 269 тисяч доларів.

Взявши до уваги той факт, що Amazon добровільно повідомила регулятора про низку допущених порушень, OFAC не став стягувати з неї максимальний штраф, передбачений чинним законодавством, а вирішив обмежитися половиною суми угод укладених з порушеннями санкційних програм.

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Штрафи за порушення санкцій

Загальна сума штрафів, призначених OFAC в зв'язку з порушенням санкцій, склала 1,289 мільярдів – це в 18 разів більше, ніж в 2018 році. Найбільші штрафи за минулий рік були призначені за порушення антиіранських санкцій банкам Standard Chartered Bank (639 мільйонів доларів) і UniCredit Bank AG (553 мільйони доларів).

За I квартал 2020 року, регулятором було призначено 3 штрафи в зв'язку з порушенням американських санкцій, їх загальна сума склала 8,967 мільйонів доларів. Найбільший штраф – 7,8 мільйона доларів – отримала швейцарська компанія SITA за надання телекомунікаційних і IT-послуг авіакомпаніям, що є фігурантами списку SDN (Specially Designated Nationals List).