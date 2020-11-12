Amazon звинуватили в Європі в незаконному придушенні конкурентів. Компанії загрожує рекордний штраф у 28 мільярдів доларів.

Якщо компанія буде визнана винною, їй загрожує штраф до 10% обороту, пише theverge.

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Що відбувається

Європейський союз висунув звинувачення на адресу Amazon. Заявляють, начебто компанія завдає шкоди роздрібній конкуренції, використовує свій розмір, владу і наявні в її розпорядженні дані клієнтів для отримання переваги над іншими продавцями, що працюють на її онлайн-платформі.

Розслідування почалося в липні минулого року після скарги конкурентів щодо діяльності компанії у Франції та Німеччині. Офіційні особи проаналізували 80 мільйонів транзакцій і переглянули 100 мільйонів товарів на платформі Amazon.

Європейська комісія вивчила дії Amazon в двох аспектах: з одного боку — як торгового майданчика для продавців, а з іншого — як їх конкурента. У розгляд приймалися такі моменти, як збір компанією даних про конкурентів, що використовують її платформу. Розслідування показало, що Amazon використовує цю конфіденційну інформацію, що дозволяє судити, що користується попитом, а що ні, щоб враховувати це при просуванні власних товарів.

Використання цих даних дозволяє Amazon зосередитися на продажу найбільш продаваних продуктів, а також маргіналізує сторонніх продавців і обмежує їх можливості зростання,

— каже Маргрет Вестагер, яка займає пост антимонопольного комісара Євросоюзу.

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В Amazon заперечує звинувачення.

"Amazon становить менше 1% світового роздрібного ринку, і в кожній країні, в якій ми працюємо, є більші роздрібні торговці, — заявили в компанії.

Остаточне рішення збираються прийняти в наступному році. Якщо компанію визнають винною, їй загрожує штраф до 10% обороту не тільки в Європі, а в усьому світі.

У вівторок, 10 листопада, Європейська комісія також розпочала нове розслідування щодо Amazon щодо можливих преференцій, які інтернет-гігант надає собі в порівнянні зі сторонніми продавцями, які використовують послуги логістики та доставки Amazon.