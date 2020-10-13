У 2015 році AMD представила міні-ПК Project Quantum, виконаний у футуристичному дизайні, проте в масове виробництво він так і не надійшов. Але схоже, що компанія вирішила відродити проєкт: на просторах інтернету засвітилася патентна заявка виробника на створення оригінальної ігрової платформи з двома графічними адаптерами.

Додані до патентної документації креслення демонструють пристрій в оригінальному форм-факторі і багато в чому аналогічні з проєктом п'ятирічної давності, повідомляє 24 канал.

Цікаво На основі графену створили джерело "нескінченної" енергії

Особливості Project Quantum

ПК від AMD нагадує ігрову консоль. Project Quantum складається з двох секцій: одна з них включає всі обчислювальні компоненти, а інша – систему охолодження (радіатор і вентилятор).

На момент створення концепції планувалося використовувати чіп Intel Core i7-4790K Devil's Canyon, два графічних процесора Radeon R9 Fiji та твердотільний накопичувач AMD. Ймовірно Project Quantum мав запускати ігри у роздільній здатності 4K з частотою кадрів до 90 fps.

Зображення Project Quantum:

Судячи з патентної документації, пристрій отримає значний набір інтерфейсних роз'ємів, включаючи три порти HDMI, чотири DisplayPort і один DVI, а також низку USB-конекторів. Який саме процесор буде встановлено в оновлену модель мініатюрного десктопа, невідомо. З чуток, мова про комбінації фірмового чіпа AMD з парою нових відеокарт серії RX 6000.

Рендери Project Quantum

Зображення: David Meyers

Ціна й дата анонсу Project Quantum

Можлива дата анонса та ціна комерційної версії AMD Project Quantum наразі невідомі.