Астрономічне товариство США опублікувало доповідь, в якій мовиться, що зростаючі угруповання інтернет-супутників будуть заважати спостереженнями за нічним небом. Астрономи вважають, що поки неясно, який саме вплив ці супутникові сузір'я спричинять на людство в цілому, але наслідки можуть варіюватися від "незначних до екстремальних".

Наразі супутники найбільш помітні у сутінках, і вони, як правило, створюють смуги на знімках, зроблених обсерваторіями, зазначається у доповіді. Астрономи навчилися обходити цю незручність. Однак, якщо будуть виникати нові супутникові сузір'я, то вони стануть видні в будь-який час ночі.

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Патрік Зайтцер, професор астрономії Мічиганського університету, нещодавно зауважив, що, якщо запустити таке велике сузір'я, як OneWeb з 47 000 супутників, то кожна 32-га перешкода при спостереженні неба буде пояснюватися супутниковим слідом. Таким чином, супутники потенційно можуть вплинути на всі сфери – від вимірювання фізики темної енергії і темної матерії до виявлення таких об'єктів, як комета NEOWISE.

Вирішення проблеми

У доповіді міститься перелік рекомендацій як для супутникових компаній, так і для астрономів. Астрономи повинні перш за все знайти спосіб впоратися з новими перешкодами шляхом удосконалення програмного забезпечення. Компанії ж попросили попрацювати над затінюванням своїх супутників. SpaceX вже експериментує з різними покриттями і козирками, щоб зробити об'єкти менш яскравими в нічному небі.



Сліди руху супутників на зображеннях з телескопів

Астрономів також турбує висота орбіти супутників. Ті об'єкти, які знаходяться на висоті більше ніж 600 кілометрів, як правило, видно протягом тривалого періоду часу. Тому компаніям необхідно буде скорегувати орбітальні висоти, якщо вони хочуть скоротити період видимості своїх супутників.

Нові угруповання супутників

У травні OneWeb звернулася до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) з проханням збільшити угруповання супутників з 720 відразу до 48 тисяч апаратів.

У кінці липня FCC дозволила Amazon в рамках проєкту Kuiper вивести на орбіту 3236 супутників для створення глобальної супутникової мережі широкосмугового доступу в інтернет.

7 серпня SpaceX успішно вивела на орбіту ще 57 телекомунікаційних супутників Starlink. Тепер в складі угруповання в навколоземному просторі перебувають 595 космічних апаратів.

У серпні космонавт Іван Вагнер зміг зафіксувати з борту Міжнародної космічної станції ланцюжок з п'яти невпізнаних об'єктів, поки знімав полярне сяйво над Антарктидою. Об'єкти слідували паралельним курсом на однаковій відстані однин від одного. Експерти припустили, що це були супутники Starlink.