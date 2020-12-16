Не припиняються розмови довкола загадкової хвороби, що отримала назву "Гаванський синдром". Її жертвами за останні 4 роки стали співробітники американських посольств і співробітники ЦРУ в ряді країн, включаючи Кубу, Росію і Китай. Для розслідування інцидентів створили групу, в яку увійшли експерти в галузі медицини і радіоелектроніки. Схоже, у них є відповідь.

Причиною Гаванського синдрому могло стати потужне мікрохвильове випромінювання. Така зброя з'явилась ще в часи Холодної війни у США та СРСР, як засіб виведення з ладу електронного обладнання. Але, як виявилося, вона також здатна завдавати шкоди і людям. Про це пише The Conversation.

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Що відомо

Мікрохвильова зброя подібна до мікрохвильової печі. Але її потужність в сотні тисяч разів вище безпечної. Створене такою бойовою "мікрохвильовкою" електромагнітне поле здатне порушити роботу електроніки або ж взагалі повністю вивести їх з ладу.



Мікрохвильовий генератор високої потужності, побудований в СРСР / Фото econintersect

Вплив на людей потужних, спрямованих мікрохвиль ілюструє ефект Фрея, при якому голова людини є приймальною мікрохвильовою антеною в діапазоні низьких гігагерцових частот. Під впливом мікрохвиль з пристрою людина починає чути дивні звуки, що є одним із симптомів Гаванського синдрому. Крім шумів уражені люди відчувають головні болі, нудоту, часткову втрату слуху, запаморочення, дезорієнтацію в просторі.

Поки що це лише припущення. Оскільки факти застосування такої зброї не доведені. Слідчі заявляють, що наявність мікрохвильових установок у Китаю чи Росії не доводять, що їх застосовували проти американських дипломатів.

Не виключено, що Гаванський синдром так і залишиться частиною теорії змови.