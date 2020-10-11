Прототип AR-окулярів для собак поки підключений до процесора через провід, але наступну модель розробники з Command Sight збираються зробити бездротовою. Через окуляри собаки отримуюватимуть візуальні команди, а камера дасть змогу людині бачити все, що бачить пес – корисна функція в бойовій ситуації.

Система, розроблена інженерами Command Sight в рамках проєкту для Дослідницької лабораторії армії США, заснована на технології HoloLens компанії Microsoft, повідомляє Defense Post. Інженери додали оптоелектронний компонент, що перетворює світло в електричну енергію і навпаки, парі окулярів Rex Specs, які вже застосовуються для захисту очей собак, що перебувають на військовій службі.

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Особливості AR-ґаджетів

Окуляри оснащені візуальним індикатором, за допомогою яких кінолог може направляти собаку в певну точку. А зображення, які отримує людина, дозволяють йому коригувати напрямок здалеку. Наступну модель прототипу обіцяють зробити бездротовою.

Ще одна перевага цієї системи в тому, що оскільки камера розташована в окулярах, вона дозволяє отримувати більш точні візуальні дані того, що бачить собака, ніж сучасні камери, укріплені на спині тварини.

Як використовують військових собак

Військові собаки застосовуються для пошуку наркотиків, вибухових речовин і небезпечних матеріалів, допомагають у проведенні рятувальних операцій, беруть участь в бойових діях. Сьогодні їх дресирувальники використовують для команд набір жестів, коли людина знаходиться поруч, або лазерні указки, які можуть розкрити положення бійця.

Інші методи – звукові команди через камери або рації, розміщені на тілі собак, виявилися неефективними.

До речі, для охорони авіабаз військові США планують використовувати роботів-собак. Компанія Ghost Robotics надала ВВС США прототипи чотириногих роботів для забезпечення безпеки на військових базах і стратегічно важливих об'єктах. Модель Vision 60 (Q-UGV), призначена для віддаленого огляду, розвідки, картографування, віддаленого зв'язку і патрулювання місцевості.