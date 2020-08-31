Військові багатьох країн мріють отримати в своє розпорядження універсальний засіб пересування, здатний не тільки їздити, але й літати. Особливий інтерес до цього відчувають і Військово-повітряні сили США, які активно розробляють апарати з вертикальним зльотом і посадкою. Одна з таких машин недавно успішно пройшла перші випробування.

Транспорт по суті є незвичайним гібридом машини, вертольота, квадрокоптера та інших видів традиційних транспортних засобів, якими надихалися інженери LIFT Aircraft, повідомляє The Next Web.

Цікаво Маск впевнений, що епоха електричної авіації настане вже через 3 – 4 роки

Особлиості розробки

Засіб оснащений 18 гвинтами і здатний приземлятися й злітати у вертикальному режимі. Розробники запевняють, що апарат вкрай надійний і гарантує безпечне приземлення навіть після відключення шести роторів.

Демо-відео LIFT Aircraft:

Компанія провела презентацію в рамках військового проєкту Збройних сил США, які планують до 2030 року створити парк з 30 подібних апаратів. До проєкту ВВС Agility Prime вже приєдналися 15 провідних виробників літаків, багато з яких мають діючі контракти з військовими відомствами. Поточні випробування були приурочені до 112-ї річниці появи першого військового літака, створеного братами Райт.

Представники LIFT Aircraft заявляють, що їх продукт не буде обмежений військовим сектором. Передбачаються його комерційні продажі приватним особам. Що цікаво, для пілотування такого незвичайного апарату не потрібна ліцензія. Точних термінів появи таких літаючих машин на ринку компанія не називає.