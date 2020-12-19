Capella Space почала продавати зображення поверхні Землі з найвищою роздільною здатністю. Американський стартап проводить сканування ділянок поверхні Землі з найвищою на сьогодні роздільною здатністю – 50х50 сантиметрів. Сканування проводиться радіолокатором, тому знімки не втрачають деталей ні вночі, ні в хмарну погоду.

Компанія може надавати супутникові зображення навіть з вищою роздільною здатністю, але цього не дозволяють закони США. Про це пише TechCrunch з посиланням на офіційний сайт компанії.

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Що відомо

Компанія Capella Space створює свої знімки за допомогою методу радіолокаційного синтезування апертури (РСА). Один піксель на знімках дорівнює квадрату розміром 50 на 50 сантиметрів.

Працюючи як ехолокація у дельфінів або кажанів, радар направляє до об'єкта 9,65-гігагерцовий радіосигнал, а потім обробляє дані. Capella Space першими використовують таку технологію в комерційних цілях.

Посилаючи сигнал, супутник може зазирнути навіть крізь стіни будівель незалежно від часу доби і погоди. За допомогою супутника державні відомства зможуть проводити операції з порятунку заручників або стежити за аеропортами. Крім того, вчені могли б спостерігати за вирубкою джунглів в Амазонії, а інвестори — стежити за глобальним ланцюжком поставок.

Раніше максимальним дозволом на комерційному ринку були "плями" зі сторонами 100×25 сантиметрів. Якщо закони будуть змінені, то в майбутньому зображення Capella Space матимуть дозвіл 25×25 сантиметрів. Втім, це не заважає компанії продавати зображення з більшою деталізацією військовим та державним структурам США.



Знімок з космосу від компанії Capella Space / Фото Capella Space

Очевидно, бізнес процвітає. До кінця року планують виведення на орбіту ще двох супутників, запуск яких обіцяє здійснити компанія SpaceX.

Перший супутник "Секвоя" для компанії вивела на орбіту ракета-носій Electron приватної американської аерокосмічної компанії Rocket Lab, що сталося в кінці серпня 2020 року.