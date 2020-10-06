Аналітична компанія Visual Capitalist опублікувала результати масштабного дослідження, в ході якого було проаналізовано глобальний попит на смартфони різних брендів. У своєму звіті компанія вказала популярних виробників, яким вдалося реалізувати найбільшу кількість ґаджетів за другий квартал 2020 року.

Популярні виробники смартфонів

Очолили рейтинг відразу дві компанії: південнокорейська Samsung і китайська Huawei з ідентичною часткою ринку, що становить 20%. Третю сходинку посіла американська Apple, на пристрої якої припали 14% загальносвітових продажів. Замикають список Xiaomi (10%), OPPO (9%), Vivo (8%) і Lenovo (3%). Аналітики Visual Capitalist також відзначили, що за результатами дослідження смартфони, вироблені китайськими брендами, зайняли 50% від загальної кількості поставок.

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Інфографіка демонструє частку продажів кожного бренду / Фото Visual Capitalist

Популярні процесори

Найбільш популярними мобільними процесорами стали чіпи Qualcomm, встановлені в 29% проданих за звітний період пристроїв. Трохи відстала від конкурента MediaTek, що зайняла 26% ринку. HiSilicon, що випускає процесори переважно для Huawei, завершила квартал з показником 16%, а четверте місце розділили Apple і Samsung, що відвоювали по 13% ринку.

Рейтинг операційних систем

Відзначений у звіті і актуальний баланс мобільних операційних систем: 74% у Google Android проти 25% у Apple iOS. Інші операційки таким впливом похвалитися не змогли – в сумі на них припадає лише 1% ринку смартфонів.

Навушники та годинники

Ще одним ґаджетом, попит на який оцінили аналітики, стали TWS-гарнітури. Хедлайнером в цій категорії стала Apple, яка зайняла перший рядок з показником в 35%. Продажі Xiaomi від загальної кількості по всьому світу склали 10%, на частку Samsung припала на 6% реалізацій.

Що стосується ринку розумних годинників, то тут лідерами залишаються Apple (30%), Huawei (14%) і Samsung (7%).