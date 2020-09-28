Епідемія коронавірусу негативно вплинула на продажі смартфонів по всьому світу. Згідно з прогнозами аналітичної компанії International Data Corporation, це призведе до того, що за підсумками 2020 року 73% усіх смартфонів на ринку становитимуть апарати середнього або початкового рівня.

Прогнози продажів смартфонів на другу половину 2020 року обумовлені невизначеністю, що панує у світі. У Європі назріває друга хвиля коронавірусу, а в США кількість хворих не знижується. У зв'язку з цим IDC констатує, що у другому кварталі 2020 року 60% усіх проданих апаратів перебуватимуть в діапазоні від 100 до 400 доларів.

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Разом з тим у більшості країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, Центральної та Східної Європи, Латинської Америки, Близького Сходу та Африки частка таких смартфонів складає 85%. Однак, в цих регіонах і до коронавірусу переважною популярністю користувалися саме бюджетні версії смартфонів та ґаджети середнього цінового сегмента.



Динаміка зростання продажів недорогих смартфонів

Також з епідемією коронавірусу пов'язують підвищений попит на телефони дешевші ніж 200 доларів, чия частка зросла за рік на 10%, склавши 27% за підсумками 2-го кварталу. Одночасно з цим на 4% збільшилися продажі смартфонів від 400 до 600 доларів (11,6% за другий квартал 2020 року). Найкраще в цій категорії йдуть справи у Китаї, де зростання склало 8% (всього 21%).

Прогноз на майбутнє

Аналітики прогнозують, що завдяки зниженню вартості смартфонів з технологією 5G в середньому до 465 доларів за пристрій, сегмент ґаджетів вартістю від 400 до 600 доларів продовжить набирати популярність в довгостроковій перспективі. Це означає, що преміумсегмент буде знижуватися, а за підсумками 2020 року загальні постачання смартфонів до 400 доларів можуть досягти 73%.