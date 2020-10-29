Компанія Apple ще не розкривала статистику встановлень нової операційної системи iOS 14, але за популярністю прошивки стежать також інші аналітичні компанії. Дані про кількість пристроїв, які отримали новітню версію мобільної ОС, опублікували цензори сервісу Mixpanel – і порівняли темпи її поширення з iOS 13 у 2020 році.

Якщо вірити опублікованому звіту Mixpanel, за кількістю встановлень на підтримувані пристрої iOS 14 наздоганяє попередницю з показником 46,36% проти 46,37% у минулорічній версії прошивки.

Не прпоустіть Apple випустила оновлення iOS 14.1 і 14.2 beta 4: список нововведень

Темпи поширення встановлень iOS 14

За статистикою, під керуванням старіших ревізій операційної системи працюють всього 7,27% ґаджетів бренду. Аналітики відзначають, що на старті iOS 14 помітно відірвалася від попередниці, але пізніше темпи глобального встановлення дещо уповільнилися. Так, iOS 13 у жовтні 2019 року була встановлена ​​не менше ніж на 50% сумісних з нею моделей.



Порівняльні темпи поширення iOS 14 та iOS 13

Крім зміни номера у назві, iOS 14 принесла користувачам функцію кастомізації домашнього екрану, компактний користувальницький інтерфейс голосового помічника Siri та стандартого додатка для дзвінків, а також низку додаткових функцій конфіденційності та безпеки.

Разом з тим користувачі нової версії операційки від Apple зіткнулися з низкою проблем під час та після оновлення до iOS 14, що також вплинуло на темпи поширення системи всередині екосистеми.