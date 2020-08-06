Instagram запустив власний сервіс, що за функціоналом нагадує TikTok. Він отримав назву Reels і допомагає створити та ділитися 15-секундними відео з ефектами і звуками.

Як сказано у блозі компанії, за допомогою Reels користувачі зможуть створювати ролики, застосувавши різні візуальні ефекти, музику і звуки, функцію прискорення або уповільнення тощо.

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Як працює Reels

За допомогою Ролик можна записати як з одного дубля, або ж об’єднати із створеним раніше відео. Тут також можна вмикати зворотний відлік.

Instagram запустив послугу Reels / Фото: Instagram

Створеним роликом можна ділитись в Instagram, Stories, а також в спеціальному розділі Explore. Там також можна ставити лайки і залишати коментарі.

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Найкращі ролики будуть з’являтись у списку "Рекомендовані". Вкладка Reels з'явиться і на сторінці профілю.

Користувачі з України зможуть наразі тільки переглянути такий контент.