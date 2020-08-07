Google продовжує активне тестування Android 11. У третій бета-версії "зеленого робота" розробники, нарешті, інтегрували фірмову пасхалка – приховану в налаштуваннях коротку анімацію або інтерактивну міні-гру, яка традиційно включається в нові фінальні версії мобільної ОС.

Цього разу розробники не обмежилися звичайною картинкою – користувачів чекає ціла міні-гра, повідомляє Android Headlines.

Цікаво Xiaomi опублікувала список смартфонів, які отримають Android 11

Як активувати великодку

Щоб активувати приховану анімацію, необхідно перейти в меню "Налаштування" – "Про телефоні" і кілька разів натиснути на рядок із зазначенням версії операційної системи. Цього року секретна анімація представляє собою круглий регулятор з можливістю зміни "гучності". Покрутивши його вліво-вправо, можна побачити версію Android, а також іконку кумедного кота в нижній частині екрана.



Пасхалка нового Android 11 з'явилася в новій системі Google

Після того як користувач здійснить зазначені маніпуляції потрібно перейти в меню швидкого доступу, яке викликається натисканням і утриманням клавіші живлення, тапнути на значок трьох крапок, щоб потрапити до розділу додаткових налаштувань, звідки можна запустити міні-гру з тим самим котом.