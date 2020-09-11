Раніше ми писали, що Google офіційно презентував нову версію операційної системи Android 11. Після цього відбувся анонс її спрощеної версії – Android 11 Go Edition. Вона призначила для найбільш бюджетних смартфонів.

Як пише XDA Developers, це вже третє покоління Android Go Edition, яку вперше представили у 2018 році.

До теми Google представила Android 11: список смартфонів, що отримають оновлення

Зараз Android 11 Go Edition підтримує 2 ГБ оперативної пам'яті та має навігацію жестами.

Що ще нового

Як кажуть в Google, версія Android 11 Go Edition здатна на 20% швидше запускати додатки, на відміну від попередньої версії.

Як і стандартна Android 11, у версії для бюджетних смартфонів є єдиний розділ для управління чатами в центрі сповіщень, що дає змогу переглядати, відповідати і керувати повідомленнями в одному місці.

Також виробник додав нові функції безпеки, користувачам стане легше контролювати, як і коли передається інформація з пристрою. Крім того, передбачено функцію автоматичного скидання, коли дозвіл скасовуються, якщо програма не використовується тривалий час.

Цікаво Google сховала "солодку" великодку для Android 11 в доповненій реальності

Коли чекати оновлення

Вже у жовтні платформа стане доступна для всіх нових пристроїв з 2 ГБ оперативної пам'яті і менше.