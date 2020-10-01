На початку вересня компанія Google офіційно представила нову версію операційної системи. Однак, як це часто буває, разом із новими функціями, користувачі зіштовхнулись із численними проблемами.

Як передає видання ixbt.com, все більше користувачів, які оновили свої смартфони до Android 11, скаржаться на різні помилки в роботі операційної системи.

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Багатозадачність

Після встановлення Android 11, користувачі зауважили збій через який неможливо користуватися багатозадачністю.

Також не працює або не відображає коректно список недавніх додатків. Перемикання на нього може займати кілька секунд. Екран навіть може мерехтіти чорним з дивною ефектом наближення, не дозволяючи перемикатися між додатками.

Також деякі користувачі скаржаться, що список «чистий», хоча вони точно знають, що програми відкриті.

Декому вдалось виправити проблему, просто заблокувавши і розблокувавши смартфон. На цю проблему скаржаться на таких ресурсах, як Reddit, форуми Pixel Community і навіть форуми Android 11 Support.

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Google Camera

Ще одна істотна проблема стосується додатка камери Google Camera. У деяких користувачів камера спрацьовує, але ось фотографії при цьому не зберігаються.

Деяким користувачам вдалося полагодити проблему, видаливши файл .nomedia в папці програми.