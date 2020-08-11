Суперництво між мобільними операційними системами Apple і Google триває не перший рік – не стали винятком і фірмові екранні клавіатури. Хоча Gboard в останні роки не раз обходила штатне рішення для iOS, одна з корисних функцій для взаємодії з даними облікових записів на Android була доступна лише у сторонніх додатках.

Нарешті, Google наважилася виправити цю "історичну несправедливість", розповідає Anroid Central.

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Як працюватиме нова функція

Системна функція автозаповнення паролів в Chrome дебютувала ще в Android 9, а незабаром її аналог з'явиться і на системному рівні. В Android 11 представлений новий метод автозаповнення, який інтегрується з екранною клавіатурою і менеджером паролів. При цьому нова функція буде підтримуватися не лише при використанні Gboard – відповідний API для швидкого заповнення з підтвердженням за допомогою біометрії зможуть застосувати і розробники інших клавіатур.



Новий режим автозаповнення працюватиме й на інших клавіатурах

Коли запрацює режим автозаповнення

Google вже почала тестування нової функції для Gboard, яка взаємодіє з програмою для зберігання паролів 1Password. При отриманні даних з програми її інтерфейс більше не "виринає" на дисплеї, а відповідну дію здійснює іконка на екранній клавіатурі.

Щоб скористатися таким методом автозаповнення після апдейта ОС, необхідно буде оновити як клавіатуру, так і менеджер паролів до версій, що підтримують відповідні бібліотеки. Реліз фінальної збірки Android 11 очікується вже в наступному місяці.