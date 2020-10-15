Кожна нова версія мобільної операційки Google, як правило, оптимізується для використання з потужним залізом актуального покоління. Але деякі власники смартфонів відзначили падіння продуктивності після апдейту до Android 11.

Щоб перевірити заяви "потерпілих", журналісти NoteBookCheck протестували обидві версії прошивки на "еталонних" смартфонах серії Google Pixel – і, як з'ясувалося, що скарги користувачів були не безпідставні.

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Які смартфони протестували

В експерименті взяли участь минулорічний флагман Pixel 4 XL і новий Pixel 4a. Для проведення випробувань їх скидали на заводські налаштування з подальшим встановленням усіх актуальних оновлень для Android 10 і Android 11.

3DMark Sling Shot Extreme

В тесті 3DMark Sling Shot Extreme смартфон Pixel 4 XL з Android 11 показав 9-відсоткове зниження продуктивності у порівнянні з Android 10, а загальна оцінка Pixel 4a впала на 33%. При цьому в тестах графіки GFXBench T Rex Offscreen і GFXBench Manhattan Offscreen ES 3.0 (FPS) – істотно "провалився" Pixel 4a, а Pixel 4 XL показав однакові результати.

Geekbench 5

Що стосується Geekbench 5, то Pixel 4a продемонстрував зниження продуктивності як в одноядерному, так і в багатоядерному сценарії – на 3 і 7% відповідно. Більш істотне падіння продуктивності спостерігалося у Pixel 4 XL, показники якого знизилися на 14% при навантаженні на всі ядра і на 6% – в одноядерній дисципліні.

PCMark Work 2.0

Щоб визначити, як вплине встановлення Android 11 на виконання стандартних сценаріїв використання пристроїв (перегляд веб-сторінок, рендеринг відео), було проведено тестування в PCMark Work 2.0. Попри помітне зниження продуктивності Pixel 4 XL, Pixel 4a показав невелике збільшення можливостей редагування фотографій, а загальна оцінка в бенчмарку при використанні Android 11 у порівнянні з попередньою версією ОС виявилася вищою.

Ентузіасти звернулися за роз'ясненнями до компаній Google і Qualcomm, але поки не отримали офіційної відповіді.