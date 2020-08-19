Google продовжує наводити фінальні штрихи у попередній версії мобільної операційної системи Android 11. Ентузіасти з числа бета-тестерів виявили в черговій збірці ОС нову функцію, що зачіпає функціональність камер смартфонів. Схоже, що незабаром любителів мобільної фотографії чекає обмеження на свободу вибору софту для зйомки.

За даними Android Headlines, мовиться про можливості вибору програми камери за замовчуванням.

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Що зміниться в Android 11

Схоже, що Google навмисно видалила функцію запуску сторонніх програм для зйомки при активації модуля самої камери з різних додатків – наприклад, графічних редакторів. При цьому якість знімків на пристроях з погано оптимізованими алгоритмами обробки зображень, які раніше компенсувалися сторонніми програмами, може відчутно постраждати.

Таким чином, в Android 11 більшість дій, пов'язаних зі зйомкою з інтерфейсу різних програм, будуть прив'язані до стандартної камери без можливості вибору сторонніх додатків (хоча самі вони зможуть використовуватися окремо).

За словами представників Google, таке обмеження – вимушений захід, спрямований на боротьбу з додатками-шпигунами, наплив яких в Google Play спостерігається останні кілька місяців.