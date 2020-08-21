Сервіс автоматичного введення паролів і даних форм Google поставляється з усіма пристроями, що працюють під управлінням ОС Android і встановленим пакетом Google Mobile Services. В свіже оновлення розробники додали функцію захисту швидкого введення.

Функція автозаповнення за допомогою Google отримала підтримку біометричної авторизації. Таким чином, користувачі браузера Google Chrome, операційної системи Chrome OS і інших додатків, що вимагають авторизації, можуть вибрати відбиток пальця, сканування особи або райдужної оболонки ока, повідомляє Gizmochina.

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Де знайти нову функцію автозаповнення

Нова функція доступна у версіях Google Play Services v20.33.13 і v20.26.14. Для того щоб перевірити доступність нововведення, необхідно перейти в меню "Налаштування" – "Google" – "Заповнити форму" – "Заповнити форму за допомогою Google" і переконатися в наявності нової опції "Безпека автозаповнення".



Нове автозаповнення вже доступне на Android

Очікується, що додатковий захист буде доступний користувачам по всьому світу найближчим часом.