В iOS 14 з'явилося безліч функцій, давно доступних в Android, на зразок режиму "картинка в картинці" і можливості додавання віджетів на робочі столи. Але не обійшлося і без унікальних нововведень, одним з яких стали індикатори використання камери та мікрофона. Зусиллями сторонніх розробників ця корисна опція з'явилася і в Android.

Коли будь-яка програма в iOS 14 використовує камеру або мікрофон, то в верхньому правому куті екрану з'являється індикатор зеленого або оранжевого кольору. Це дозволяє користувачеві завжди знати, якщо програма в даний момент веде запис, навіть у фоновому режимі, пояснює xda-developers.

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У випадку з Android ця проблема особливо актуальна, тому що багато додатків запитують доступ до камери та мікрофону, і не завжди зрозуміло, для якої мети і коли саме вони користуються цією можливістю.

Як працює індикація на Android

Додаток Access Dots було розроблено одним з користувачів порталу XDA. Працює він за тим же принципом, що й відповідна функція в iOS 14, відображаючи на екрані точку зеленого або оранжевого кольору, коли додаток запускає камеру або мікрофон відповідно.



Функція працює за аналогією з відповідною функціює в iOS 14

Сам додаток максимально простий у використанні. У ньому можна налаштувати розмір індикатора і його розташування на екрані. При цьому у Access Dots немає доступу до камери й мікрофону.

Додаток сумісний зі специфікацією під управлінням Android 7.0+ і поки що доступний для скачування на XDA. Незабаром автор обіцяє випустити його в Google Play.