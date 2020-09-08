Дослідники з Колумбійського університету створили спеціальний інструмент для аналізу додатків Android. Сервіс перевіряє застосунки щодо надійності криптографічного коду.

Ця розробка має назву CRYLOGGER. За її допомогою виявили помилки у понад 300 популярних програм з Google Play, передає zdnet.com.

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Експерти перевірили 1780 найпопулярніших Android-додатків (дані за вересень-жовтень 2019 року) і з'ясували, що 306 з них містили серйозні криптографічні помилки.

Більше того, багато розробників порушили одразу кілька правил створення додатків відповідно до вимог, залишивши потенційні "дірки" для зловмисників в коді.

Найпоширеніші порушені правила

Правило №1. Не використовуйте непрацюючі хеш-функції (SHA1, MD2, MD5)

Правило № 4. Не використовуйте режим роботи CBC (сценарії клієнт/сервер)

Правило № 18. Не використовуйте небезпечний ГПСЧ (генератор псевдовипадкових чисел).

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Про всі виявлені порушення експерти повідомили розробників додатків. Однак, лише 18 з 306 творців відповіли на запит дослідницької групи. З них тільки 8 погодилися виправити вказані помилки.