Компанія Google презентувала нову версію фірмової операційної системи Android TV 11 для розумних телевізорів. Нова прошивка отримала низку поліпшень і корисних функцій.

Значна частина оновлень торкнулась мультимедійних можливостей, передає Androidcentral.com.

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Що нового

З оновленням телевізори будуть підтримувати функцію ALLM (автоматичний режим низької затримки), а також декодування мультимедійного контенту з низькою затримкою.

Апдейт торкнувся також хмарного ігрового потокового сервісу Stadia на телевізорах. Зокрема, була розширена підтримка геймпадів: сумісні контролери поповнили Nintendo Switch Pro (підключення по USB і Bluetooth) і фірмовий аксесуар Steam (тільки підключення по USB).

Також в Android TV 11 з'явився новий режим, що допомагає розробникам швидше тестувати свої програми на реальних пристроях. З нових функцій також можна виокремити поліпшене керування пам'яттю (автоматичне закриття додатків для економії ОЗУ) і розширені функції конфіденційності.