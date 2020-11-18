Операційна система Android TV розроблена компанією Google спеціально для телевізорів. Для цього призначений для користувача інтерфейс і всі підтримувані додатки були оптимізовані під великі екрани. Тепер же завдяки зусиллям ентузіастів цю ОС можна запустити навіть на комп'ютерах.

Група ентузіастів портувала Android TV на x86-сумісні пристрої. Це дозволяє запускати адаптовану під телевізори систему на комп'ютерах, які відповідають низці технічних вимог, повідомляє 24 канал.

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Вимоги до комп'ютера

Пристрій має бути оснащено двоядерним 64-розрядним процесором з частотою 1,2 ГГц і графічним процесором з не менш ніж 64 МБ відеопам'яті. Іншими словами, для запуску підійде навіть стара машина і недорогі ПК у вигляді флешки.



Android TV x86 перетворить старий комп'ютер в медіа-стрімер

Основою для Android TV x86 служить Android 9 Pie з попередньо встановленими сервісами Google і вбудованою підтримкою Chromecast. На апаратному рівні реалізована підтримка Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, клавіатур і мишей, а також зовнішніх накопичувачів. Таким чином, зовсім не обов'язково купувати телеприставку. Замість цього до наявного телевізору можна підключити комп'ютер, що дозволить зі зручністю дивитися YouTube, Netflix і запускати різні ігри, доступні на Android TV.

Недоліки

У списку відомих проблем:

Зависає повідомлення "Виявлення Android TV";

Вбудований Chromecast не працює без підтримки DRM.

У актуальній збірці також відсутня сертифікація Widevine L1, тому такі сервіси, як Netflix не будуть транслювати в HD якості.

Дізнатися більше про порт і завантажити файли можна на офіційному сайті проєкту.