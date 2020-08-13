В кінці липня розробники Telegram представили масштабне оновлення месенджера, в якому доступ до відеодзвінків отримали лише користувачі iOS-ґаджетів. Нарешті, корисну функцію отримали і Android-версії популярного додатка – але для її активації доведеться виконати одну умову.

Відео виклики стали доступні на платформі Android у новій тестової версії Telegram beta 7.0, повідомляє Android Headlines.

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Як працює функція

Наразі реалізована лише можливість здійснення відеозв'язку в режимі діалогу – очікується, що групові дзвінки з'являться в наступних апдейтах додатки.



Відеодзвінки здійснюються в меню дзвінків – додали кнопку для відео

Примітно, що встановлення бета-версії Telegram недоступна в Google Play. Розробники з невідомих причин викладають у відкритий доступ APK-файли попередньої версії месенджера, не публікуючи їх в офіційному магазині.

Наразі функція працює не однаково стабільно на усіх пристроях. На деяких моделях додаток не приймає зображення з камери, однак відмовляється передавати його іншому абоненту.

Відеодзвінки в iOS

Популярний месенджер запустив відеодзвінки для iOS ще наприкінці липня. Підтримку відеодзвінків команда Telegram анонсувала ще у квітні. А її запуск обіцяли виконати до кінця 2020 року.