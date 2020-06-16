У зв'язку зі скасуванням конференції для розробників I/O Google продовжує розповідати про зміни Android за допомогою невеликих роликів. Відразу за демонстрацією оновленої функції швидкого обміну даними компанія представила спрощену реєстрацію та авторизацію в додатках, що повинно помітно спростити "переїзд" з одного пристрою на інший.

Кросплатформова функція авторизації One Tap спрощує первинну реєстрацію в додатках, пояснює androidpolice. При першому запуску програми користувачеві пропонується увійти за допомогою облікового запису Google. У цьому випадку буде створено "безпечний обліковий запис без пароля". У момент реєстрації користувачеві повідомляється, до якої інформації він надає доступ.

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Взагалі One Tap об'єднує вже існуючі функції "Увійти за допомогою Google", Smart Lock і Android Autofill, роблячи реєстрацію в додатках простішою і зрозумілою для користувача вимагаючи від нього лише одного натискання.

Як працюватиме нова платформа

Block Store продовжує ідею простого входу в додатки за допомогою One Tap. Цей інструмент описується компанією як "безпечне комплексне рішення для зберігання зашифрованих облікових даних". Якщо розробник впровадив підтримку цієї функції в свою програму, то при авторизації користувачем замість його логіна та пароля буде створюватися спеціальний токен, який зберігається локально на пристрої у зашифрованому вигляді. Цей токен також може бути збережений у хмарі, якщо користувач надав відповідний дозвіл.

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Під час налаштування нового ґаджета за допомогою хмарного відновлення або перенесення даних за допомогою кабелю Block Store копіює токен зі старого апарату. Таким чином, користувачеві не доведеться вручну входити в кожен додаток на новий гаджет – все буде виконано автоматично при первинному налаштуванні.