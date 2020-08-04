Apple традиційно проводить презентації нової лінійки смартфонів у вересні. Тож чим ближче осінь, тим більше чуток про майбутні новинки. Нещодавно в компанії офіційно заявили, що старт продажів iPhone 12 відбудеться пізніше.

Та витоки повідомляють, що презентація може відбутись вчасно. Принаймні один із анонсів. Джерела кажуть, що Apple планує презентували чотири моделі iPhone 12 у два етапи, передає macrumors.com.

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Деталі

Цю інформацію передали постачальники плат SLP. Вони вже приступили до постачань компонентів для моделей iPhone 12 Max і iPhone 12 Pro. При цьому комплектуючі для двох інших моделей будуть відправлені в кінці серпня.

Щоправда, можна припустити, що анонс усіх 4 моделей таки відбудеться у вересні, але у продаж новинки надійдуть поступово. Зрештою, компанія має такий досвід. У 2018 році анонс iPhone Xr відбувся одночасно з усією лінійкою.

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Однак, компанія не встигла з виробництвом, тож у продаж iPhone Xr надійшов пізніше, ніж інші моделі. При цьому саме ця версія отримала дуже великий попит і навіть у 2019 році була найпопулярнішим смартфоном у світі.