Розробники месенджера Telegram подали до Єврокомісії антимонопольну скаргу на Apple. Причиною стали численні порушення в роботі App Store.

За словами видання Financial Times, суть скарги полягає у вимозі дозволити користувачам завантажувати додатки на iOS, iPadOS і інші ОС Apple не тільки з App Store.

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Це вже третє антимонопольне розслідування відносно Apple за останні кілька місяців. Раніше засновник Telegram Павло Дуров опублікував у своєму блозі пост з критикою Apple і зборів в 30% з розробників.

На думку Дурова, користувачі позбавляються низки благ через "жадібність Apple": їм доводиться довше чекати оновлень, платити за контент за вищою ціною або дивитися додаткову рекламу, погоджуватися зі зниженням рівня конфіденційності і миритися з іншими проблемами.

Все це звучить настільки кричуще, що, здавалося б, така 30%-ва данина не може існувати довго. Але ситуація зберігається вже близько 10 років,

– написав Павло.

Apple лобіює свій інтерес у стягненні комісії в 30% з розробників, культивуючи міфи про свою роботу, пише Дуров в окремому Telegraph-пості "7 міфів, які використовує Apple для обґрунтування 30% -ного податку на додатки".

Щоб захиститися від нападки Дурова й інших компаній, Apple замовили звіт, в якому порівнюються комісії в інших сервісах, включаючи Spotify, PlayStation і інших магазинах.