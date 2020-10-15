Цензори популярного бенчмарка AnTuTu опублікували оновлений рейтинг смартфонів, які, на думку його авторів, стали максимально збалансованими пристроями у співвідношенні ціна і технічні можливості. У список, складений за підсумками минулого місяця, увійшли пристрої відразу кількох бюджетних категорій.

Перші місця – бюджетники

Перші два рядки рейтингу AnTuTu в сегменті бюджетників, вартість яких не перевищує 223 долари, зайняли Redmi Note 8 Pro і Redmi 9, які набрали 259 і 252 бали відповідно. У категорії смартфонів вартістю від 223 до 297 доларів місця з першого по третє дісталися моделям Redmi 10X 5G, Redmi K30 і Redmi K30 5G.

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Лідери середнього цінового сегменту і вище

Топ-3 пристроїв в ціновій категорії від 297 до 446 доларів представили iQOO Z1, iQOO Neo 3 і realme X7 Pro 5G. У цьому ж сегменті відзначилися Redmi K30 Pro, HONOR 20 Pro, HONOR Play4 Pro, а також HUAWEI nova 7 SE і HONOR 30s.

Список моделей з ціною від 446 до 670 доларів очолив iQOO 3. На другій сходинці розмістився OPPO Ace2, а замикає трійку лідерів Black Shark 3. У рейтинг також потрапили iQOO 5, realme X50 Pro 5G і Meizu 17.

Преміальні пристрої

Остання категорія включає преміальні пристрої, вартість яких стартує з позначки в 670 доларів. Переможцем став iQOO 5 Pro, який обігнав Xiaomi Mi 10 Ultra і Mi 10 Pro. У числі інших "призерів" цензори AnTuTu виділили Samsung Galaxy S20 5G і Galaxy S20+ 5G з процесором Snapdragon 865, vivo NEX 3S 5G, OPPO Find X2 Pro і OnePlus 8 Pro.

Повний перелік пристроїв: