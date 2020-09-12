За місце найпотужнішого смартфона на ринку другої половини 2020 року змагаються відразу кілька потужних телефонів Android. Однак кращим з кращих визнано новий ігровий телефон Asus ROG Phone 3 з процесором –Snapdragon 865 Plus.

ROG Phone 3 опинився на першій сходинці із загальним результатом – 615 289 балів, повідомляє 24 канал. Аналітики зазначають, що смартфон може протриматися на першій сходинці кілька місяців поспіль.

Цікаво Android 11 Go Edition: Google розповів про нові фішки ОС для бюджетних смартфонів



Рейтинг найпотужніших смартфонів від AnTuTu

Характеристики Asus Rog Phone 3

Смартфон працює на процесорі Snapdragon 865, та отримав 6.59-дюймовий AMOLED capacitive екран з роздільною здатністю 2340 x 1080px та щільністю пікселів на дюйм: 391 ppi.



Asus Rog Phone 3

Оперативної пам'яті в Asus Rog Phone 3 аж 12ГБ, а внутрішньої – 256 ГБ. Батарея тут теж чимала – 5800мАг. Розміри телефону: 171x78x9.9 мм, вага 240 гр. До комплекту входить USB-C кабель, зарядний пристрій, коробка.

Коштує смартфон в Україні вражаючі 39 940 гривень.

До речі, друге місце рейтингу посів OnePlus 8 Pro, яке він займає ще з липня, а третю позицію продовжує тримати Find X2 Pro 12.