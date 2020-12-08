З'явилися нові дані про бездротові навушники від Apple – AirPods 3. Вони мають бути офіційно анонсовані в березні наступного року.До того моменту продажу AirPods другого покоління будуть припинені.

Нагадаємо, відомий аналітик Мінг-Чі Куо ще в червні цього року стверджував, що Apple планує випустити бездротові навушники AirPods третього покоління в першій половині 2021 року, повідомляє Gizmochina.

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Що відомо про AirPods 3

За даними джерел, Apple AirPods 3 будуть мати новий дизайн і будуть нагадувати AirPods Pro. Основним постачальником компонентів для цього аксесуара буде компанія Taiwan Career Technology.

Однак будуть речі, що засмутять. Зокрема, за чутками, AirPods 3 не отримують систему активного шумоподавлення, на відміну від AirPods Pro.

Це дійсно прикро, адже на ринку є чимало бюджетніших варіантів навушників, що мають цю функцію.

Раніше була інформація, що 8 грудня Apple може випустити нові преміальні бездротові навушники, які теж стануть частиною серії AirPods. Однак їхня вартість складе 600 доларів (майже 17 тисяч гривень).