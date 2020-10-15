Бренд Beats, що належить компанії Apple, випустив нові Bluetooth-навушники Flex. Цікаво, що їх анонсували в день великої презентації нової лінійки смартфонів iPhone 12.

Самі навушники окремо не презентували – вони просто з'явилися на сайті компанії.

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Що цікавого

Навушники можуть пропрацювати на одному заряді до 12 годин. Зарядка відбувається через порт USB-C. До речі, навушники підтримують швидку зарядку, що дає змогу за 10 хвилин забезпечити до півтори години автономної роботи.

Beats Flex доступні у 4 кольорах / Скріншот

Навушники оснащені магнітами, тому при з'єднанні один з одним, відтворення припиняється. Beats Flex працюють на базі чіпа Apple W1 для миттєвого підключення до iPhone або iPad.

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Ціна

Вартість Beats Flex на американському ринку складає 50 доларів (1400 гривень).

Beats Flex можна придбати у чотирьох варіантах кольору:

білий

блакитний

жовтий

чорний.

У США продаж стартує 23 жовтня. В той же день, коли відкриються продажі смартфонів iPhone 12. До речі, у цій лінійці користувачі вже не знайдуть навушники, тож ця пропозиція може зацікавити.