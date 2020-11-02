Apple проведе останню презентацію в 2020 році: відома дата
Компанія Apple анонсувала новий івент – він відбудеться 10 листопада о 20:00 за київським часом. Трансляція відбуватиметься з Apple Park, а подивитися її можна буде серед іншого і на сайті Apple.
Що покажуть на презентації Apple
Здавалося б Apple вже показала все, на що могли чекати користувачі у 2020 році, однак кілька секретів купертинівці вирішили приберегти наостанок і про це свідчить інтригуючий напис на постері "Ще дещо", повідомляє 24 канал.
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Що саме покажуть в рамках івенту, поки невідомо. Втім, є кілька ґаджетів які раніше очікували побачити на минулих презентаціях, але їх так і не показали.
- Що може показати Apple:
- MacBook Pro на процесорі Apple Silicon;
- повнорозмірні навушники AirPods Studio;
- мітку AirTag.
Крім того, можуть представити нову версію приставки Apple TV.
Презентація відбудеться 10 листопада о 20:00 за київським часом
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