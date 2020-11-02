Компанія Apple анонсувала новий івент – він відбудеться 10 листопада о 20:00 за київським часом. Трансляція відбуватиметься з Apple Park, а подивитися її можна буде серед іншого і на сайті Apple.

Що покажуть на презентації Apple

Здавалося б Apple вже показала все, на що могли чекати користувачі у 2020 році, однак кілька секретів купертинівці вирішили приберегти наостанок і про це свідчить інтригуючий напис на постері "Ще дещо", повідомляє 24 канал.

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Що саме покажуть в рамках івенту, поки невідомо. Втім, є кілька ґаджетів які раніше очікували побачити на минулих презентаціях, але їх так і не показали.

Що може показати Apple:

MacBook Pro на процесорі Apple Silicon;

повнорозмірні навушники AirPods Studio;

мітку AirTag.

Крім того, можуть представити нову версію приставки Apple TV.



Презентація відбудеться 10 листопада о 20:00 за київським часом