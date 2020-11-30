Одразу після презентації iPhone 12 в мережі почали з'являтися чутки про майбутню новинку – iPhone 13. Новий звіт вказує на можливу співпрацю Apple із конкурентом Samsung.

Ця співпраця стосується розробки камер для iPhone 13, повідомляє finance.sina.com.cn.

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Деталі співпраці

Як пишуть ЗМІ, Apple зацікавлена ​​у співпраці з південнокорейськими виробниками, зокрема із Samsung. Купертинівці зацікавлені у перископічних об'єктивах для смартфонів. Подібний модуль планують інтегрувати в iPhone 13. таким чином хочуть збільшити максимальну кратність зума при фотографуванні.

Як відомо, Samsung розробляє технологію, яка пропонує 100-кратний зум в смартфоні. Однак офіційного підтвердження такого партнерства поки немає.

Нещодавно Samsung придбала компанію Corephotonis, яка спеціалізувалася на технологіях масштабування і навіть подала позови проти Samsung і Apple за порушення патентних прав. Після поглинання позов був автоматично анульовано.