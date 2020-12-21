Про перший електромобіль виробника Apple Car не було жодної інформації вже кілька років. Тишу порушили лише на початку грудня. Тоді інсайдери повідомили, що Apple відновила роботу над продуктом, при чому працюють над авто дуже активно.

Зараз інформацію про новинку підтвердило видання EconomicDailyNews. Більше того, журналісти повідомили навіть приблизну дату анонсу майбутньої новинки.

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Коли покажуть Apple Car

Джерела повідомляють, що фірмовий електромобіль Apple мають випустити вже у третьому кварталі 2021 року. Ймовірно, анонс відбудеться разом із лінійкою смартфонів iPhone 13, яку мають представити у вересні 2021 року.

Джерело каже, що виробники і постачальники компанії готуються до нарощування виробництва комплектуючих для автомобіля Apple Car вже в другому кварталі наступного року.

Також є інформація, що Apple вже почала тестувати десятки прототипів на дорогах Каліфорнії. При цьому ще у 2017 році Apple отримала дозвіл від влади Каліфорнії на випробування своїх безпілотних автомобілів.

Раніше повідомлялося, що Apple Car можуть випустити не раніше 2023 року. Ще одні чутки запевняли, що ми не побачимо цей електромобіль раніше 2025 року.