До кінця року Apple повинна представити перший ноутбук на базі ARM-процесора власної розробки. Згідно з новими даними, «яблучна» компанія має намір відмовитися не тільки від чіпів Intel, але і від графічних процесорів AMD, замінивши їх своїми GPU, реліз яких очікується вже в наступному році.

За даними китайського видання Commercial Times, Apple має намір випустити кілька чіпів на базі 5-нанометрового техпроцесу, повідомляє Phone Arena.

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Серед нових чіпів очікуються: A14 для майбутніх iPhone 12, A14X для планшетів iPad і ноутбуків MacBook, а також графічний процесор з кодовою назвою Lifuka. Про останній немає жодної інформації, за винятком того, що він буде встановлений в моноблочному комп'ютері iMac.



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Особливості нових чіпів

Новий GPU буде використовувати технологію відкладеного тайлового рендерингу (Tile Based Deferred Rendering), про яку Apple детально розповіла в рамках конференції WWDC 2020. На відміну від традиційного методу рендерингу, який використовують графічні процесори Intel, NVIDIA і AMD, коли вся сцена обробляється цілком, TBDR ділить сцену на невеликі фрагменти, кожен з яких обробляється окремо. Перевага такого підходу полягає в меншій залежності від пропускної здатності і зниженому енергоспоживанні.