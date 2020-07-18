Ми досі не побачили фірмову бездротову зарядку AirPower. Можливо, свої напрацювання Apple реалізує в іншій розробці – чохлі з технологією бездротової зарядки.

Як передає видання Gizmochina, Apple вже подала патентну заявку, яка описує технологію бездротової зарядки з двома котушками для чохла Battery Case (такий чохол вже є в компанії, але зарядка відбувається через роз'єм Lightning).

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У патенті вказано, що корпус батареї має дві котушки, які розташовані на протилежних сторонах. Також там описано схему перемикання, яка з'єднана між першою і другою котушками.

Цей новий чохол для iPhone може використовувати вбудовану батарею для живлення підключеного пристрою, а також заряджатися бездротовим способом.

Як кажуть витоки, Apple планує відмовитися від порту Lightning вже до 2021 року. Натомість, зарядка виконуватиметься лише через бездротову зарядку. Можливо саме тоді ми й побачимо довгоочікувану бездротову зарядку від Apple – AirPower.