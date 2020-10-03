Компанія Apple намагається не відставати від трендів на ринку смартфонів та розпочала роботу над своїм девайсом із гнучким дисплеєм. Фішкою цього смартфона стане покриття, що самовідновлюється.

Таким чином покриття допоможе видаляти з поверхні екрану невеликі потертості і подряпини, передає Gizmochina.

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Саме такий дисплей має вигідно виокремити майбутню новинку від Apple на тлі конкурентів.

Що ще відомо

До рук журналістів потрапив патент Apple, в якому є інформація новий складаний iPhone. У патенті під назвою "Електронні пристрої з гнучкими покривними шарами дисплея" описані методи мінімізації пошкоджень.

Однак, як саме буде працювати процес самовідновлення, поки що незрозуміло.

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При цьому в мережі вже з'явився рендер. Також була інформація, що Apple вже замовила велику партію гнучких екранів у Samsung Display.

Джерела припускають, що перший гнучкий iPhone компанія випустить вже в наступному році.