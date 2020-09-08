Компанія Apple працює над створенням цікавого і корисного девайсу. Це пошукова мітка під назвою AirTag. На виробництво цього девайсу вказують багато чуток в мережі.

Як сказано на Twitter-сторінці Leaks, чутки про AirTag періодично з'являються вже близько року.

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Більше того, компанія навіть випадково засвітила інформацію про ці бездротові маячки. нещодавно стала відома і дата їх презентації.

Детальніше

Інсайдери переконують, що аксесуар AirBag вже готовий до релізу. З'явилися навіть начебто офіційні фото пристрою.

Here is a guide on charging AirTagls supposedly sent by Apple for print tests before mass production. AirPower is back? This is different to leaks saying a swappable coin battery would be used



Source: direct // Leaks by Caleb Lin pic.twitter.com/AbC4Foj01N — Leaks (@caleblin_apple) September 5, 2020

Так, мережевий інформатор під ніком @caleblin_apple оприлюднив інструкцію по використанню пристрою. У коментарі до публікації він повідомив, що ця документація вже запущена в друк.

Як свідчить фото, девайс буде підтримувати бездротову зарядку, яка буде поставлятися в комплекті.

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Для чого девайс

Маячок AirTag призначений для пошуку речей, до яких він буде прикріплений. Він має вбудований модуль Bluetooth та підтримку технології широкосмугового відстеження UWB. також потрібно буде встановити додаток Find My.

Ймовірно, новинка буде представлена ​​на осінній презентації Apple.